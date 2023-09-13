В Орле помогут женщинам, родившим раньше срока

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13:00, 13 сентября 2023 года
В Орле помогут женщинам, родившим раньше срокаВ перинатальном центре запланировали открытие кабинета психологической поддержки и грудного вскармливания.
Фото: архив "Вести-Орел"
В орловском перинатальном центре скоро планируется открытие кабинета психологической поддержки и грудного вскармливания для мам детей, появившихся на свет раньше срока.
Всероссийский проект представил благотворительный фонд "Подари солнечный свет" при региональной поддержке Орловского соцкластера и НКМЦ имени Круглой.
В кабинете мама окажут психологическую, информационную и просветительскую помощь.
Артем Ежаков
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