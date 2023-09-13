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11:10, 13 сентября 2023 года

Филиал РАНХиГС отправил в зону СВО пиломатериалы

На передовую отправлено 30 кубометров.

Фото: орловский филиал РАНХиГС

Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС совместно с партнерами отправили в зону СВО более 30 кубометров пиломатериала для одного из подразделений, выполняющих задачи на передовой.
"На передовой пиломатериал постоянно требуется в больших объемах. Бойцам необходимо укреплять позиции и обустраивать места дислокации. От руководства одного из подразделений в начале сентября поступила просьба помочь с доской и брусом. В середине лета мы уже отправляли партию в 20 кубометров. Поэтому и сейчас попросили наших партнеров помочь с древесиной. Сейчас материал уже доставлен на передовую. До наступления сезонного похолодания бойцы пустят его в дело", - рассказал директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов.
В отправленную партию пиломатериалов вошли 6-ти метровые обрезные доски, необрезной тес и четырехкантный брус. На пилораме древесина была распилена бензопилами по размеры. Затем манипулятором материал был загружен в 3 грузовых военных машины. Весь пиломатериал был заготовлен еще в начале лета. За теплый летний период он стал сухим. Для проведения работ это дополнительный плюс.

Помимо загрузки древесины военным помогли с ремонтом кузовов на грузовиках. На нескольких грузовиках были заменены деревянные элементы стоек крепления тента. На одном из грузовиков военным помогли выровнять борт при помощи гидравлического пресса.

После проведения всех необходимых работ военным помогли приготовить уже загруженный материал для транспортировки. Древесина была дополнительно увязана, так до мета дислокации подразделения военным было необходимо преодолеть порядка 900 километров. На сегодняшний день древесина уже в подразделении.
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