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21:30, 12 сентября 2023 года В избирательную комиссию Орловской области не поступало жалоб во время выборов Голосование проходило с 8 по 10 сентября.



Фото: пресс-служба областного правительства

Об этом на заседании штаба по общественному контролю и наблюдению за выборами губернатора сообщила председатель избирательной комиссии Орловской области Лилия Пиняева. Подводя итоги работы, участники отметили, что в течение трех дней голосования на портал общественного мониторинга поступали сообщения.



– Все они носили информационный характер. Никаких нарушений избирательного процесса, которые могли бы повлиять на волеизъявление избирателей, выявлено не было. В участковые и территориальные избирательные комиссии Орловской области не поступило ни одной жалобы, - сказала Лилия Пиняева.



В состав штаба входила группа по взаимодействию с наблюдателями, группа мобильного реагирование и юристы. Также функционировал ситуационный центр общественного наблюдения.





Сергей Силаев



