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15:00, 10 сентября 2023 года

Пациенты орловских больниц смогли поучаствовать в выборах губернатора

В регионе идет третий день голосования.


В единый день голосования в Орле открыт информационный центр избиркома. Здесь все желающие могут следить за ходом голосования – для этого есть специальные экраны, на которые выводится самая актуальная информация о том, как идет процесс.

Избирательных участков в регионе 682. Еще 10 работают дополнительно: голосование организовано, к примеру, в медучреждениях. Списки подготовлены заранее, чтобы свой голос мог отдать каждый пациент.
 



Юлия Сулим
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