Пациенты орловских больниц смогли поучаствовать в выборах губернатора
В регионе идет третий день голосования.
В единый день голосования в Орле открыт информационный центр избиркома. Здесь все желающие могут следить за ходом голосования – для этого есть специальные экраны, на которые выводится самая актуальная информация о том, как идет процесс.
Избирательных участков в регионе 682. Еще 10 работают дополнительно: голосование организовано, к примеру, в медучреждениях. Списки подготовлены заранее, чтобы свой голос мог отдать каждый пациент.