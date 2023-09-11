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14:00, 10 сентября 2023 года В Орле на Наугорском шоссе перевернулся спорткар Пострадали два человека.
Фото из соцсетей
9 сентября в 17:55 в Орле на Наугорском шоссе перевернулся "Ниссан". Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 35-летний водитель не обеспечил контроль над машиной и наехал на бордюр, после чего иномарка опрокинулась.
Водителя и его 34-летнего пассажира госпитализировали. Как добавили в ведомстве, человек, сидевший за рулем, был трезв.
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