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13:00, 5 сентября 2023 года В Орловской области начали строить межвузовский студенческий кампус Капсулу времени заложили губернатор Андрей Клычков и замминистра науки и высшего образования Айрат Гатиятов.



Фото: "Телеграммы из Орла"

Глава Орловской области Андрей Клычков и заместитетль министра науки и высшего образования Арайт Гатиянов 5 сентября заложили капсулу в основание строительства межвузовского кампуса в Орле. Проект был поддержан главой государства Владимиром Путиным, федеральным правительством, министерством науки и высшего образования РФ.



На реализацию выделено финансирование в размере 10 миллиардов рублей.На территории появится студенческий городок, студенческие лаборатории, общежитие с актовыми и спортивными залами, спортивная инфраструктура, уличный кинотеатр, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".





Сергей Силаев



