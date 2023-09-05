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14:00, 5 сентября 2023 года Хор Валаамского монастыря второй раз за год выступит на Орловщине Гости споют в деревне Фроловка Мценского района.



Фото: пресс-служба областного правительства

В субботу, 9 сентября, мужской монастырь во имя Святого Иоанна Кукши отметит 910 лет мученической кончины преподобного Кукши и его ученика Никона. Торжественные мероприятия начнутся 8 сентября в 14.00 с чтения акафиста.



Божественная литургия пройдет и 9 сентября, она начнется в 8.30, в 11.00 начнется концерт хора Валаамского монастыря, который выступал на Орловщине. Коллектив в январе выступил перед орловцами с программой "Свет Христов".





Сергей Силаев



