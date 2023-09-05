В Орловской области из-за непотушенной сигареты погибла женщина
Трагедия случилась в деревне Моховица.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Сообщение о возгорании в многоквартирном доме деревни Моховица на улице Молодежной Орловского округа поступило спасателям 4 сентября 23.40. Когда пожарные приехали на место, подъезд был сильно задымлен.
На месте пожара спасатели обнаружили тело 69-летней женщины. Предположительной причиной пожара стало нарушение правил безопасности при курении, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.