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18:00, 4 сентября 2023 года Подрядчику ремонта улицы Космонавтов в Орле дали 10 дней на устранение замечаний В минувшую пятницу на объекте работала приемочная комиссия.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле проверили качество ремонта улицы Космонавтов. Как сообщили в городской администрации, претензий к качеству работ нет, но есть незначительные замечания, которые ООО "Дорстрой 57" должен устранить за 10 дней. Инспекторы обратили внимание, что плитка в ряде мест не просыпана песком, есть строительный мусор.



Акты приемки работ подпишут после исправления недочетов. Учитывая, что подрядчик на месяц затянул ремонт, он заплатит штраф.





Артем Ежаков



