Главная » Новости



10:00, 2 сентября 2023 года В Орловской области почти 1500 подростков прошли профориентационный урок Занятия проводят специалисты центров занятости.





В регионе с начала 2023 года более 1460 подростков получили услугу по профориентации. За лето подобные уроки прошли 990 человек.



Как сообщили в департаменте соцзащиты региона, ребятам рассказывают о рынке труда, потребностях предприятий и востребованных профессиях. Сейчас орловские организации нуждаются в квалифицированных рабочих: токарях, плотниках, операторах станков.



В областном центре 170 свободных вакансий специалистов по кадрам, охране труда и сервисному обслуживанию. Также ищут 450 водителей, 200 поваров, столько же швей.





Сергей Силаев



