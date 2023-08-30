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20:45, 30 августа 2023 года В Орле на обучение в школе на Зеленина поступило более 1000 заявок Ребята начнут учиться со второй четверти.



Фото: соцсети Юрия Парахина

Об этом рассказал глава Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсетях 30 августа.



– Заявок много поступило – более 1065 детей, которые приступят к учебе во второй четверти, - уточнил губернатор.



Напомним, в образовательнмо учреждении 1225 мест. Школа станет самой большой в регионе.





Сергей Силаев



