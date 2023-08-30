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20:42, 30 августа 2023 года Стартовало строительство двух школ на 1225 мест в Орловской области Образовательные учреждения возведут в областном центре и Орловском округе.





Об этом рассказал глава Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях 30 августа.



– У нас начинаются активные строительные работы по строительству двух больших школ: в деревне Жилина и на улице Родзевича-Белевича. Строители уже приступили к начальной фазе работ, - заявил губернатор.





Сергей Силаев



