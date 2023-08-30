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20:30, 30 августа 2023 года На заседании оперштаба в Орле обсудили подготовку к 1 сентября Совещание провел губернатор.



Фото: "Телеграммы из Орла"

Глава региона Андрей Клычков 30 августа провел очередное заседание оперативного штаба. В центре внимания был вопрос подготовки образовательных учреждений и правоохранительных органов ко Дню знаний.



– Мы традиционно уделяем особое внимание вопросам антитеррористической защищенности системы образования региона. В связи с началом учебного года эта тема – в числе наших безусловных приоритетов. С учетом остроты нынешних вызовов и угроз – ситуация на особом контроле, - отметил глава региона Андрей Клычков.



Приемка образовательных организаций перед новым учебным годом завершилась. Завершается работа по ремонту ограждения территории школ, садов, ремонту освещения, заключению договоров охраны.





Сергей Силаев



