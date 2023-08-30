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15:30, 30 августа 2023 года В Орловскую область поступило почти 150 тысяч вакцин от гриппа Препараты распределят между детьми и взрослыми.



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Регион получил 100 тысяч доз вакцины для взрослых "Совигрипп ", 12 тысяч доз препарата "Ультрикс " и 32 тысячи доз вакцины для детей "Ультрикс ". Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения региона Игорь Петчин.



– Напоминаю, кому рекомендуется делать прививку: дети, которые ходят в детский сад, школьники, пожилые люди, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, - написал Игорь Петчин в социальных сетях.





Сергей Силаев



