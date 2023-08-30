Директор орловской НКО и его заместитель предстанут перед судом за мошенничество и подделку документов
Расследование уголовного дела завершил следственный комитет.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора некоммерческой организации и его заместителя. Их обвиняют в двух эпизодах мошенничества и 19 эпизодах подделки официального документа с целью скрыть другое преступление.
По информацииСУ СК РФ по Орловской области, с августа по октябрь 2019 года обвиняемые похитили у "Орелводоканала" 171 тысячу рублей. Средства были предназначены для обучения 19 сотрудников предприятия.
Преступления были выявлены при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Орловской области. Дело направлено в суд.