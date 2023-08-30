Орловский театр "Свободное пространство" порадует зрителей семью премьерами
22 сентября откроется новый сезон.
"Свободное пространство" откроет двери для театралов 22 сентября. Артисты начнут с премьеры мюзикла "Яга", затем будут восстанавливать репертуар и приступать к новогодней афише. Так, зрители увидят "Алису" по мотивам "Алисы в Зазеркалье", "Принцессу и свинопаса".
В сезоне запланировано семь премьер. Сейчас в театре договариваются с режиссером, который должен приехать после Нового года. Плодом сотрудничества станет пластический музыкальный спектакль, почти балет. В апреле приедет Алексей Доронин с "Горем от ума". Сергей Пузырев сделает "Сотворившую чудо".