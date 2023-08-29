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19:45, 29 августа 2023 года В Орле завершили приемку детских школ искусств Комиссия проверила восемь корпусов.



Фото: пресс-служба администрации города Орла

Первой комиссию приняла Орловская детская школа изобразительных искусств и ремесел. Обновлений здесь не требуется, поскольку недавно был проведен ремонт.



Следующими точками комиссии стали Орловская детская хоровая школа и детская музыкальная школа №1. Оба учреждения провели ремонт, сообщили в пресс-службе мэрии.



Последними комиссионную проверку прошли 29 августа четыре культурных учреждения: Орловская детская хоровая школа, Детская художественная школа, детская музыкальная школа №3 имени Прокофьева и детская школа искусств №2 имени Глинки. Во всех учреждениях проведен косметический ремонт, закуплено новое оборудование и инвентарь с учебниками для занятий.





Сергей Силаев



