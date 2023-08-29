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17:51, 29 августа 2023 года Подачу горячей воды в дома Заводского района Орла перенесли на осень Отключение затронуло шесть улиц.



Фото: архив

Ранее сообщалось, что горячая вода в 22 домах Заводского района появится 30 августа. Теперь горячее водоснабжение ориентировочно подадут 2-3 сентября, сообщили в пресс-слубжбе городской администрации. Это связано с работами на Красном мосту.



Напомним адреса, которые остались без горячей воды:



- Улица Гагарина 49, 51;

- Улица Розы Люксембург 52, 54;

- Улица Нормандия-Неман 93, 99, 101;

- Улица Левый берег Оки 51, 51а;

- Улица Черкасская 13, 15, 64, 64а, 66, 72, 74, 75, 76, 79, 81, 83;

- Переулок Воскресенский 38.



– Сегодня работы по опусканию завершатся, а завтра начнутся работы по переврезке коммуникаций. Работы займут три дня, - уточнили в пресс-службе мэрии.









Сергей Силаев



