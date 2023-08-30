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3:00, 30 августа 2023 года

Орловцам рассказали, как подготовиться к новому учебному году без стресса

Советами поделилась медицинский психолог Александра Герасимова.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Медицинский психолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России Александра Герасимова рассказала, что после летнего отдыха школьникам трудно настроиться на рабочий лад. Детям в этом могут помочь взрослые, обучая школьников постепенному переходу в ритм школьной жизни:

• Каждый день стараться ложиться и вставать раньше на 25-30 минут;
• Подготовить рабочее место, узнать расписание и составить список необходимых покупок;
• Не откладывать на последний момент бытовые и организационные вопросы (покупка канцелярии, поиск школьной формы);
• Стараться постепенно увеличивать количество внешкольных занятий;
• Оставить в расписании дня отдых днем и прогулки на улице.

Чтобы избежать отрицательного отношения к учебе, не следует сравнивать ученика с более успешными одноклассниками. Гораздо полезнее обсудить, как можно ему помочь, чтобы улучшить собственные результаты, - уточнила психолог Александра Герасимова.


Сергей Силаев
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