Возрожденная постановка впервые была представлена зрителю в 1900 году.
Фото: Анна Боева
В музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново" 27 августа состоялась музейная премьера оперы Михаила Ипполитова-Иванова "Ася" по одноименной повести Ивана Тургенева. Руководитель проекта – заслуженный деятель искусств РФ Валерий Ворона.
В послереволюционное время опера "Ася" исчезла со сценических подмостков. И лишь в июне 2022 года она вновь вернулась к слушателям.
– Теперь возрожденная опера будет представлена в родовой усадьбе Ивана Сергеевича Тургенева, по повести которого она поставлена. Уверен, что музейная премьера вызовет огромный интерес как у представителей музыкальной общественности, так и у всех любителей музыки, - отметил директор музея-заповедника"Спасское-Лутовиново".