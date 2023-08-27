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16:35, 27 августа 2023 года

В Спасском-Лутовинове стартовал показ оперы "Ася"

Возрожденная постановка впервые была представлена зрителю в 1900 году.

Фото: Анна Боева

В музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново" 27 августа состоялась музейная премьера оперы Михаила Ипполитова-Иванова "Ася" по одноименной повести Ивана Тургенева. Руководитель проекта – заслуженный деятель искусств РФ Валерий Ворона.

В послереволюционное время опера "Ася" исчезла со сценических подмостков. И лишь в июне 2022 года она вновь вернулась к слушателям.

Теперь возрожденная опера будет представлена в родовой усадьбе Ивана Сергеевича Тургенева, по повести которого она поставлена. Уверен, что музейная премьера вызовет огромный интерес как у представителей музыкальной общественности, так и у всех любителей музыки, - отметил директор музея-заповедника"Спасское-Лутовиново".




Сергей Силаев
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