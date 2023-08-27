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17:00, 27 августа 2023 года В четырех районах Орловской области откроются клубы самбо Круглый стол, посвященный вопросам развития вида спорта, прошел в Должанском районе.



Фото: архив

В Должанском районе Орловщины 27 августа обсудили вопросы развития самбо в регионе. В ходе мероприятия тренерский состав сборной команды Орловской области наградили почетными грамотами.



– До 1 сентября запланировано открытие клубов самбо в Покровском, Дмитровском, Троснянском, Глазуновском районах.Члены сборной команды области по этому виду спорта добиваются высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях, - цитирует тг-канал "Телеграммы из Орла" губернатора Андрея Клычкова.



Сейчас в Орловской области самбо занимаются порядка 1000 человек. Секции и клубы открыты в 15 образовательных организациях региона.









Сергей Силаев



