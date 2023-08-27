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15:43, 27 августа 2023 года В Орловской области стартовали всероссийские соревнования по самбо среди селян В Должанский район съехались более 150 спортсменов из 17 регионов страны.



Фото: "Телеграммы из Орла"

В Должанском районе Орловской области 27 августа начались всероссийские соревнования по самбо среди сельской молодежи. Местом проведения турнира стало село Кривцово-Плота. Населенный пункт является малой Родиной президента федерации самбо Орловской области Анатолия Якунина, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".



– В год 85-летия самбо Орловщина принимает у себя первые всероссийские соревнованиях по самбо среди сельской молодежи. Данный вид спортивного единоборства пришел в школы, открываются секции и клубы не только в городах, но и сельских районах. Пусть турнир по самбо среди сельской молодежи станет традиционным и в дальнейшем – расширяет географию участников, - отметил губернатор Андрей Клычков.











Сергей Силаев



