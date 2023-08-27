В орловском селе Кривцово-Плота начал работать тренажерный зал
Для спортсменов создали все необходимые условия.
Фото: Анна Вайсергисер
В спортивном зале села Кривцово-Плота Должнаского района установили более двух десятков тренажеров для полноценных тренировок и проработки всех групп мыщц. Одновременно здесь могут заниматься 20 спортсменов.
Зал будет работать круглый год, постоянную атмосферу и комфортную температуру воздуха поддерживает кондиционер. После тренировок есть возможность принять душ. В этом же селе Должанского района 27 августа открыли благоустроенный парк Победы.