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15:00, 27 августа 2023 года В селе Кривцово-Плота Орловской области открыли парк Общественное пространство благоустроили за счет спонсорских средств.



Фото: Анна Вайсергисер

В селе Кривцово-Плота Должанского района Орловщины открылся парк Победы. Мероприятие прошло 27 августа.



В парке установлено видеонаблюдение и освещение по всему периметру, функционирует детский комплекс, установлена стационарная сцена, обустроен зрительский зал под открытым небом.



На главной аллее в день открытия работала экспозиция. Каждый желающий мог узнать историю становления такого вида спорта, как самбо.





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Анна Вайсергисер



