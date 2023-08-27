В селе Кривцово-Плота Орловской области открыли парк

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15:00, 27 августа 2023 года
В селе Кривцово-Плота Орловской области открыли паркОбщественное пространство благоустроили за счет спонсорских средств.
Фото: Анна Вайсергисер
В селе Кривцово-Плота Должанского района Орловщины открылся парк Победы. Мероприятие прошло 27 августа.
В парке установлено видеонаблюдение и освещение по всему периметру, функционирует детский комплекс, установлена стационарная сцена, обустроен зрительский зал под открытым небом.
На главной аллее в день открытия работала экспозиция. Каждый желающий мог узнать историю становления такого вида спорта, как самбо.
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Анна Вайсергисер
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