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16:00, 27 августа 2023 года В Ливенском районе пройдет второй этнофестиваль культуры Орловского края "Раскат" Мероприятие запланировано на 28 августа.



Фото: пресс-служба областного правительства

Гостей муниципального образования встретят выставки, ярмарка, кинопоказ под открытым небом, фотозоны и концертная программа. На фестивале можно будет поучаствовать в народных забавах, познакомиться с ремесленниками и прикоснуться к истории края.



Как сообщили в пресс-службе областного правительства, вход будет бесплатный для всех желающих. Фестиваль пройдет в селе Успенское Ливенского района на улице 7 ноября, 28 на территории творческой дачи-музея. Начало в 14.00.







Фото: пресс-служба правительства региона Фото: пресс-служба правительства региона





Сергей Силаев



