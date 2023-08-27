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12:00, 27 августа 2023 года В Орловской области 9 сентября выступит хор Валаамского монастыря Гости споют в деревне Фроловка Мценского района.



Фото: пресс-служба областного правительства

Епархиальный мужской монастырь во имя Святого Иоанна Кукши в деревне Фроловка Мценского района 9 сентября отметит 910 лет мученической кончины преподобного Кукши и его ученика Никона. Торжественные мероприятия начнутся накануне: в 14.00 запланировано малое повечерие с чтением акафиста, а в 16.00 – Всенощное бдение.



По информации пресс-службы правительства региона, Божественную литургию возглавит митрополит Орловский и Болховский Тихон. Богослужение начнется в 8.30 в монастырском Воскресенском храме. В 11.00 на территории монастыря пройдет концерт хора Валаамского монастыря, который уже выступал на Орловщине.





Сергей Силаев



