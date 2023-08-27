воскресенье 27.08.2023 12:43:41 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

12:00, 27 августа 2023 года

В Орловской области 9 сентября выступит хор Валаамского монастыря

Гости споют в деревне Фроловка Мценского района.

Фото: пресс-служба областного правительства

Епархиальный мужской монастырь во имя Святого Иоанна Кукши в деревне Фроловка Мценского района 9 сентября отметит 910 лет мученической кончины преподобного Кукши и его ученика Никона. Торжественные мероприятия начнутся накануне: в 14.00 запланировано малое повечерие с чтением акафиста, а в 16.00 – Всенощное бдение.

По информации пресс-службы правительства региона, Божественную литургию возглавит митрополит Орловский и Болховский Тихон. Богослужение начнется в 8.30 в монастырском Воскресенском храме. В 11.00 на территории монастыря пройдет концерт хора Валаамского монастыря, который уже выступал на Орловщине.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.