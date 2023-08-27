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13:00, 27 августа 2023 года В Орле боец СВО женился на волонтере отряда "По зову сердца" Теперь супруги вместе формируют гуманитарные грузы.



Фото: Юлия Сулим

В областной столице 26 августа мужем и женой стали участник специальной военной операции Евгений и волонтер отряда "По зову сердца" Дарья. Молодые люди познакомились, когда Евгений лежал в госпитале после ранения. В ЗАГС пара отправилась буквально через несколько месяцев.



Евгения комиссовали по ранению, теперь он присоединился к отряду волонтеров и вместе с супругой занимается сбором и доставкой гуманитарных посылок бойцам СВО. Напомним, накануне в Орле прошла еще одна необычная свадьба – участник специальной военной операции приехал в отпуск, чтобы жениться.





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Орловец приехал из зоны СВО, чтобы жениться











Юлия Сулим



