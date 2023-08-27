воскресенье 27.08.2023 12:43:34 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

11:00, 27 августа 2023 года

В Кромах прошел второй историко-гастрономический фестиваль "Слива-Град"

Мероприятие посетили несколько тысяч человек.

Фото: пресс-служба правительства региона

Место проведения фестиваля выбрали не случайно: кромская земля издавна славилась сливовыми садами, эти фрукты украшают герб района. На праздник приехали глава региона Андрей Клычков, первые лица Орла и области, главы районов, жители и гости Кром.

Для гостей подготовили обширную развлекательную программу. На фестивале работали сливовые подворья, где местные умельцы представили компоты, пироги, варенья и кисели. Желающие могли покататься на лошадях и пони, посетить ярмарку мастеров, посмотреть на дефиле "Сиреневая дымка", сообщили в пресс-службе областного правительства.

Для юных орловцев проходили различные мастер-классы, конкурсы, шоу мыльных пузырей. На сцене наградили победителей конкурса "Кромы – земля талантов". На сцене выступал оркестр академии ФСО, фольклорный ансамбль "Каравай", белорусские "Песняры". Фестиваль завершился праздничным салютом, после чего началась дискотека.





 

 



Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.