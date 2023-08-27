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11:00, 27 августа 2023 года В Кромах прошел второй историко-гастрономический фестиваль "Слива-Град" Мероприятие посетили несколько тысяч человек.



Фото: пресс-служба правительства региона

Место проведения фестиваля выбрали не случайно: кромская земля издавна славилась сливовыми садами, эти фрукты украшают герб района. На праздник приехали глава региона Андрей Клычков, первые лица Орла и области, главы районов, жители и гости Кром.



Для гостей подготовили обширную развлекательную программу. На фестивале работали сливовые подворья, где местные умельцы представили компоты, пироги, варенья и кисели. Желающие могли покататься на лошадях и пони, посетить ярмарку мастеров, посмотреть на дефиле "Сиреневая дымка", сообщили в пресс-службе областного правительства.



Для юных орловцев проходили различные мастер-классы, конкурсы, шоу мыльных пузырей. На сцене наградили победителей конкурса "Кромы – земля талантов". На сцене выступал оркестр академии ФСО, фольклорный ансамбль "Каравай", белорусские "Песняры". Фестиваль завершился праздничным салютом, после чего началась дискотека.



















Сергей Силаев



