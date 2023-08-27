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3:00, 27 августа 2023 года Частные дома стали дешевле в Орловской области Стоимость дач и коттеджей снизилась на 2,7%.



Фото из архива

С апреля по август 2023 года стоимость дач и коттеджей в Орловской области упала на 2,7%. Такие цифры приводит портал "Мир квартир".



Средняя цена частного домовладения в регионе сейчас находится на отметке 3,9 миллиона рублей. В целом по стране этот показатель находится на уровне 6,3 миллиона рублей.





Сергей Силаев



