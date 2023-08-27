ВОЗ сообщила о росте заболеваемости новым штаммом COVID-19
Мутировавший вариант обнаружен в нескольких странах.
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Штамм COVID-19 ВА.2.86 специалисты обнаружили в Великобритании, Дании, Израиле, США, Швейцарии и ЮАР. Вариант является ответвлением "Омикрона", но содержит в себе 35 мутаций.
Сейчас эксперты изучают, насколько эффективны вакцины против варианта вируса. В мире тестирование на ковид сократилось на 90% по сравнению с пиком, поэтому штамм быстро циркулирует и развивается, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове. Ранее сообщалось, что число заболевания ковидом в мире выросло на 63% за последний месяц.