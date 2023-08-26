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13:00, 26 августа 2023 года

Орловец приехал из зоны СВО, чтобы жениться

Заявление пара подала два дня назад.

Фото: пресс-служба городской администрации

В Орле 25 августа появились несколько новых семей, но одна из них - особенная. Участник СВО Андрей и его невеста Анастасия зарегистрировали брак.

Молодые люди познакомились три с половиной года назад в компании общих знакомых, а затем начали встречаться. Как только Андрей приехал в отпуск, решил узаконить отношения с возлюбленной.

Документы приняли во внеочередном порядке, заявление было подано 23 августа. Через неделю Андрей вновь отправится в зону СВО, рассказали в пресс-службе городской администрации.





Сергей Силаев
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