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13:00, 26 августа 2023 года Орловец приехал из зоны СВО, чтобы жениться Заявление пара подала два дня назад.



Фото: пресс-служба городской администрации

В Орле 25 августа появились несколько новых семей, но одна из них - особенная. Участник СВО Андрей и его невеста Анастасия зарегистрировали брак.



Молодые люди познакомились три с половиной года назад в компании общих знакомых, а затем начали встречаться. Как только Андрей приехал в отпуск, решил узаконить отношения с возлюбленной.



Документы приняли во внеочередном порядке, заявление было подано 23 августа. Через неделю Андрей вновь отправится в зону СВО, рассказали в пресс-службе городской администрации.











Сергей Силаев



