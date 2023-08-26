Почти половина детей в России смотрят телевизор ежедневно
У экранов каждый день находятся 44% ребят.
Фото из архива
Mediascope опубликовал данные по телевизионной аудитории среди детей. Согласно собранной статистике, 44% детей в России от 4 до 17 лет смотрят телевизор ежедневно.
Хотя бы раз в месяц ТВ включают 96% ребят. В среднем дети тратят на просмотр телевизора 1 час 12 минут. Для маленьких детей становятся интереснее ролики и клипы, которые создают блогеры. Такой контент второе место в детском топе после профессиональной мультипликации.