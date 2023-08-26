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5:00, 26 августа 2023 года Почти половина детей в России смотрят телевизор ежедневно У экранов каждый день находятся 44% ребят.



Фото из архива

Mediascope опубликовал данные по телевизионной аудитории среди детей. Согласно собранной статистике, 44% детей в России от 4 до 17 лет смотрят телевизор ежедневно.



Хотя бы раз в месяц ТВ включают 96% ребят. В среднем дети тратят на просмотр телевизора 1 час 12 минут. Для маленьких детей становятся интереснее ролики и клипы, которые создают блогеры. Такой контент второе место в детском топе после профессиональной мультипликации.





Сергей Силаев



