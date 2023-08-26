Трое юных орловцев поучаствовали в культурном форуме в Москве
Состав делегации утверждало министерство культуры РФ.
Фото: пресс-служба мэрии Орла
Трое воспитанников школ искусств Орла приняли участие в детском культурном форуме. Он прошел в столице.
По информации пресс-службы администрации города Орла, на форуме побывали Полина Максимова из детской школы искусств №2, Трофим Сорокин из детской школы искусств имени Кабалевского и София Багрова из школы изобразительных искусств и ремесел.
Участников формула ждали более 140 активностей: лекции, мастер-классы, творческие мастерские. Ребята продемонстрировали свои достижения и поделились опытом со сверстниками.