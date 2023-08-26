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3:00, 26 августа 2023 года

Число случаев заболевания COVID-19 во всем мире выросло на 63% за месяц

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Фото из архива

В период с 24 июля по 20 августа 2023 года на планете зарегистрировано около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Это число на 63% больше, чем неделей ранее. Об этм говорится в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ.

За последний 28-дневный период (с 24 июля по 20 августа 2023 года) в шести регионах ВОЗ было зарегистрировано почти 1,5 миллиона новых случаев заболевания COVID-19 и более 2 тысяч смертей, что на 63% больше и на 48% меньше, соответственно, по сравнению с предыдущими 28 днями, - сказано в документе.

По данным организации, на региональном уровне число новых зарегистрированных случаев в течение четырехнедельного периода увеличилось в трех из пяти регионов ВОЗ: Европейском регионе на 11%, регионе Западной части Тихого океана – на 88% и регионе Восточного Средиземноморья на 112%. В то же время как число случаев снизились в двух регионах ВОЗ: Африканском регионе – на 84% и в регионе Юго-Восточной Азии – на 45%.



Сергей Силаев
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