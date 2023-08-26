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1:30, 26 августа 2023 года Путин установил приведение к присяге бойцов теробороны и добровольцев Указ глава государства подписал 25 августа.



Фото: http://www.kremlin.ru

Президент России Владимир Пути 25 августа подписал указ о приведении к присяге ряда лиц, в том числе привлекаемых для мер территориальной обороны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



– В целях формирования духовно-нравственных основ защиты РФ, ее независимости и конституционного строя постановляю: 1. Установить, что к присяге перед Государственным флагом РФ приводятся: а) лица, поступающие (поступившие) в добровольческие формирования, и иные лица, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы, предусмотренные Федеральным законом от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне", и принимающие участие в специальной военной операции;... в) лица, привлекаемые для осуществления мероприятий по территориальной обороне, – сказано в документе.



Согласно указу, к присяге приводятся и работники охранных предприятий в новых регионах. Документ вступает в силу со дня опубликования, 25 августа.





Сергей Силаев



