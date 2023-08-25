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11:00, 25 августа 2023 года В Орле врачи спасли мужчину с панкреонекрозом Борьба за жизнь продолжалась больше месяца.



Фото: департамент здравоохранения региона

В больницу Семашко орловец поступил в крайне тяжелом состоянии. Он пожаловался на острую боль в боку. После осмотра, УЗИ и лабораторных исследований был поставлен диагноз – панкреонекроз. Это тяжелое воспаление поджелудочной железы.



Пациенты поместили в палату интенсивной терапии, где за жизнь орловца боролась целая бригада специалистов. За месяц им удалось стабилизировать состояние мужчины, рассказали в департаменте здравоохранения Орловской области.



Орловца выписали из больницы 24 августа. Теперь ему предстоит длительное восстановление.











Сергей Силаев



