В Ливенском районе при пожаре погиб 91-летний орловец
Трагедия случилась ночью.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
В 02.38 25 августа в селе Круглое Ливенского района загорелся жилой дом. Когда пожарные приехали на место, строение горело изнутри. Огонь мог перекинуться на крышу, вторую часть дома и соседние здания.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, пожарные обнаружили тело 91-летнего мужчины. В результате пожара огонь повредил часть дома, выгорела веранда. Спасен рядом стоящий дом и хозпостройка. В причинах произошедшего предстоит разобраться специалистам.