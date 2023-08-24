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17:00, 24 августа 2023 года

Ребенок из Орловской области, отравившийся лекарствами, выписан из больницы

Подросток чувствует себя хорошо.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский в телеграм-канале сообщил, что 14-летний подросток, который попал в НКМЦ имени Круглой в середине августа, выписан из медучреждения и хорошо себя чувствует. Он добавил, что у многодетной семьи есть все необходимое, она проживает в нормальных условиях.

Хочу напомнить, что одним из наиболее важных аспектов минимизации рисков для здоровья от употребления лекарств является соблюдение рекомендованных доз и режима приема. Обязательно читайте аннотацию и инструкцию к лекарствам и правильно их храните, - напомнил Константин Домогатский.

Напомним, инцидент случился в середине августа. Константин Домогатский тогда взял на контроль ситуацию с отправлением от передозировки лекарственными средствами. В произошедшем разбирались и правоохранительные органы.


Сергей Силаев
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