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16:30, 24 августа 2023 года Андрей Клычков провел рабочую встречу с полпредом президента Игорем Щеголевым Стороны обсудили развитие социальной сферы, поддержку участников СВО, благоустройство общественных территорий.



Фото: архив "Вести-Орел"

Глава Орловской области Андрей Клычков 24 августа провел рабочую встречу с полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Клычков и Щеголев обсудили ряд вопросов: развитие социальной сферы, поддержку участников спецоперации и их семей, благоустройство общественных территорий, реализацию инвестиционных и национальных проектов, а также уборочную кампанию в регионе.



– В этом году на реализацию нацпроектов направлено рекордное финансирование - более 10 миллиардов рублей. Мы идем сейчас на завершение большей части работ, у нас особое внимание на здравоохранение, образование и завершение ключевых объектов, таких как Красный мост, - цитирует тг-канал "Телеграммы из Орла" губернатора Андрея Клычкова.







Фото: "Телеграммы из Орла" Фото: "Телеграммы из Орла"





Сергей Силаев



