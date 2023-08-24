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19:30, 24 августа 2023 года

Врачи Орловской областной больницы обследовали маломобильных пациентов

Специалисты приехали в Сосковскую ЦРБ.

Фото: департамент здравоохранения региона

На прошлой неделе в Сосковской центральной районной больнице работала выездная мобильная бригада областной больницы. В Сосковский район приехали врач-кардиолог и врач-невролог.

Специально к приезду мобильной бригады врачи районной больницы подготовили группу пациентов, которые находятся на диспансерном наблюдении после инфаркта, а также тех, кто не может доехать до Орла для консультации. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области.

Следующий выезд мобильная бригада проведет уже 14 сентября. Специалисты отправятся в село Знаменское, а 21 сентября на прием смогут попасть жители Малоархангельского района на базе местной ЦРБ.


Сергей Силаев
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