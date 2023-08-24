Врачи Орловской областной больницы обследовали маломобильных пациентов
Специалисты приехали в Сосковскую ЦРБ.
Фото: департамент здравоохранения региона
На прошлой неделе в Сосковской центральной районной больнице работала выездная мобильная бригада областной больницы. В Сосковский район приехали врач-кардиолог и врач-невролог.
Специально к приезду мобильной бригады врачи районной больницы подготовили группу пациентов, которые находятся на диспансерном наблюдении после инфаркта, а также тех, кто не может доехать до Орла для консультации. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области.
Следующий выезд мобильная бригада проведет уже 14 сентября. Специалисты отправятся в село Знаменское, а 21 сентября на прием смогут попасть жители Малоархангельского района на базе местной ЦРБ.