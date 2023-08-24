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15:00, 24 августа 2023 года Полпред президента Игорь Щеголев прибыл в Мценский район Государственный деятель посещает Орловщину 24 августа.



Фото: Юлия Опанасюк

Игорь Щеголев посетил Мценский район Орловской области. Полномочный представитель президента в ЦФО побывал в Орле в школе на Зеленина, в детском кванториуме и в региональном фонде "Защитники Отечества".



Затем Щеголев прибыл в село Первый Воин Мценского района, где возложил цветы к подножию мемориала танкистам-первогвардейцам вместе с губернатором Андреем Клычковым и главой района Екатериной Ерохиной. После этого представитель президента отправился в парк Шеншиных.









Сергей Силаев



