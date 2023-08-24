четверг 24.08.2023 16:06:17 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

15:30, 24 августа 2023 года

В Орловской области утвердили порядок занятия народной медициной

Разрешение на практику выдает региональный департамент здравоохранения.

Фото: архив "Вести-Орел"

Глава орловского депздрава Игорь Петчин подписал приказ об утверждении порядка занятия народной медициной на территории региона, а также выдачи, продления, переоформления и лишения разрешения на указанную практику.

Как следует из документа, разрешение на занятия народной медициной выдает региональный департамент здравоохранения. Указывается, что народной медициной считаются методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья. Услуги оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов к категории народной медицины не относятся.

Практикующий народную медицину не должен использовать свои знания, умения и практические навыки во вред жизни и здоровью граждан. Прием пациентов необходимо вести в оборудованном помещении практикующего, а конкретные методы оздоровления можно применять при наличии письменного согласия гражданина.


Артем Ежаков
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.