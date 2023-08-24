Главная » Новости



15:30, 24 августа 2023 года В Орловской области утвердили порядок занятия народной медициной Разрешение на практику выдает региональный департамент здравоохранения.



Фото: архив "Вести-Орел"

Глава орловского депздрава Игорь Петчин подписал приказ об утверждении порядка занятия народной медициной на территории региона, а также выдачи, продления, переоформления и лишения разрешения на указанную практику.



Как следует из документа, разрешение на занятия народной медициной выдает региональный департамент здравоохранения. Указывается, что народной медициной считаются методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья. Услуги оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов к категории народной медицины не относятся.



Практикующий народную медицину не должен использовать свои знания, умения и практические навыки во вред жизни и здоровью граждан. Прием пациентов необходимо вести в оборудованном помещении практикующего, а конкретные методы оздоровления можно применять при наличии письменного согласия гражданина.





Артем Ежаков



