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3:00, 25 августа 2023 года В России одобрили первую ипотеку по QR-коду Сумма кредита составила шесть миллионов рублей.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Средства были получены в рамках программы "Семейная ипотека". Ипотечный кредит одобрили семье с детьми из Тюмени.



Процедура прошла без заполнения анкеты и предоставления документов. Заемщик отсканировал QR-код в личном кабинете партнера и получил решение банка по всем действующим ипотечным программам.



Затем кредит был одобрен, документация была подписана в офисе, однако это можно сделать и в онлайн-формате.





Сергей Силаев



