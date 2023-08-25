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1:30, 25 августа 2023 года Сумма затрат на подготовку в школу превысила 43 тысячи рублей Такие цифры обнародовал ВЦИОМ.



Фото из архива

Сумма затрат на подготовку к новому учебному году школьника в России выросла почти на 10 тысяч рублей. Цифра увеличилась практически на треть по сравнению с 2022 годом.



Такие данные получены в ходе опроса всероссийского центра изучения общественного мнения. Они опубликованы на сайте организации.



Самым дорогим пунктом осталась школьная форма. В среднем она обходится в 20 414 рублей на одного ребенка.





Сергей Силаев



