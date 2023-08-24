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10:30, 24 августа 2023 года Полномочный представитель президента в ЦФО Щеголев посетил кванториум в Орле Рабочий визит начался с посещения важных социальных объектов.



Фото: Мария Семак

Игорь Щеголев прибыл с рабочим визитом в Орловскую область 24 августа. Первым объектом, который он посетил, стала школа на Зеленина.



Затем полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе посетил детский технопарк кванториум. В кабинетах Дворца пионеров, где располагался кванториум, теперь будет функционировать центр цифрового образования "IT-куб".



С 1 сентября детский технопарк будет работать в отдельно стоящем здании, площадью более 2000 квадратных метров. Ежегодно проходить обучение здесь смогут более 800 детей от 7 до 18 лет.







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Сергей Силаев



