Всех школьников Орловской области обеспечат бесплатными учебниками 1 сентября
Книги будут новыми.
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Введение нового образовательного стандарта предполагает введение единых программ. Теперь все школьники России, в том числе и из Орловской области, будут учиться по единым программам, что упростит перевод в другую школу.
Как рассказали в департаменте образования региона, все орловские педагоги прошли курсы повышения квалификации. Появятся и новые предметы: технология заменена на трудовое обучение, вводится черчение, также изменения коснутся ОБЖ.
Напомним, у директоров школ с нового учебного года появятся советники по воспитательной работе. Ставка советника введена в 146 школах региона.