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14:00, 24 августа 2023 года

Орловчанка Татьяна Бородина поборется за звание "Воспитатель года России"

Финал всероссийского конкурса пройдет в Волгограде.

Фото: пресс-служба администрации города Орла

Жительница Орла Татьяна Бородина готовится к участию в федеральном этапе всероссийского конкурса "Воспитатель года России", который пройдет в конце сентября в Волгограде. У Татьяны Юрьевны 14 лет педагогического стажа, 11 лет она трудится в детском саду №85 музыкальным руководителем, сообщили в пресс-службе мэрии Орла.

На занятиях мы слушаем музыку, разговариваем о ее характере и знакомимся с творчеством известных композиторов, разучиваем песни в соответствии с программой, играем на различных шумовых музыкальных инструментах и танцуем, - рассказала Татьяна Бородина.




Сергей Силаев
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