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9:15, 24 августа 2023 года В Орле пожарные спасли мужчину и эвакуировали пять человек из дома на Матвеева Квартира вспыхнула на пятом этаже многоэтажки.



Фото: архив

В многоквартирном доме областной столицы 23 августа в 22.07 вспыхнул пожар на пятом этаже. Когда пожарные приехали на место, из окна шел черный дым.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, из горящей квартиры спасли мужчину и эвакуировали пять человек. В причинах произошедшего предстоит разобраться специалистам.





Сергей Силаев



