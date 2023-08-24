Орловские медики начали диспансеризацию жителей ЛНР
Большая работа началась на территории Троицкого района Республики.
Фото: "Болховские куранты"
Врачи Покровской и Болховской ЦРБ отправились в Троицкий район Луганской Народной Республики, который курирует Орловская область. Медики уехали в ЛНР 20 августа.
По информации пресс-службы правительства региона, специалисты используют передвижной маммограф-флюорограф. Медики выполнили уже 66 маммографических исследований и 20 флюорографических. У одной пациентки выявили онкологическое заболевание, еще одну отправили на дополнительное обследование. Мобильный комплекс продолжит работу в Троицком районе до конца лета.