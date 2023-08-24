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3:00, 24 августа 2023 года В Орловской области более 33 тысяч человек перешли на электронную трудовую Такой формат можно выбрать с 2020 года.



Фото из архива

В 2023 году от старого, бумажного варианта ведения трудовой книжки отказались 4882 жителя региона. У электронной трудовой есть несколько преимуществ. О них рассказали в социальном фонде России по Орловской области.



Во-первых, это минимизация риска потери данных и уменьшение ошибок, неточностей и недостоверных сведений о трудовой деятельности. Во-вторых, без обращения в отдел кадров устроиться на работу или получить сведения о трудовой деятельности на портале "Госуслуг". В-третьих, благодаря цифровому формату ведения трудовой, у сотрудника есть постоянный доступ к своим данным, что позволяет контролировать полноту отражения сведений на индивидуальной лицевом счете.





Сергей Силаев



